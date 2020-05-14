Новый глава правительства Ирака аль-Казыми пригласил Путина посетить Багдад

Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел встречу с послом России Максимом Максимовым, в ходе которой пригласил президента России Владимира Путина приехать в столицу Ирака.

Отмечается, что Максимов передал аль-Казыми поздравление от Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, в котором было приглашение посетить Россию. Глава правительства Ирака заявил, что будет рад посетить Москву, а также отметил надежду своей страны на позитивную роль России в улучшении обстановки в регионе.

«Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с Россией и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад», — сообщила пресс-служба аль-Казыми.

Аль-Казыми, ранее руководивший разведкой страны, принес присягу в качестве главы правительства Ирака 6 мая. Он стал шестым премьер-министром страны с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.