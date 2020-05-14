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Знали и скрывали: Ватикану было известно о массовых убийствах евреев нацистами

Виталий Акиньшин
20:23 14.05.2020
Правда о папе Пие XII открылась после того, как спустя 70 лет архивисты рассекретили архивы церковного государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Грустная правда открылась в рассекреченных архивах Ватикана. Более 70 лет не стихали споры, знал ли Папа Пий XII, который правил с 1939 по 1958 год, о массовых убийствах евреев нацистами, о холокосте? Почему глава церковного государства не отлучил нацистов и ничего не сказал? Как выяснилось, Папа знал, но почему-то вдруг просто не поверил, что люди способны на запредельные зверства.

Кем же на самом деле был Пий XII - противником войны и спасителем евреев или «другом Гитлера» и имел отношение к холокосту? Группа историков, которых Ватикан допустил в хранилище, еще до начала карантина, успела изучить лишь небольшую часть из 400 тысяч коробок с документами. Но и они уже стали сенсацией.

Среди материалов исследователи нашли письмо, адресованное  понтифику осенью 1942-го личным представителем президента США в Ватикане. В послании он описывает зверства фашистов в Варшавском гетто, где были уничтожены более 100 тысяч евреев.

«Всех евреев вывозят из гетто группами и расстреливают. Их тела используют для разжижения жира, а их кости идут для производства удобрений. Массовые расстрелы происходят не в самой Варшаве, а в специально подготовленных лагерях, один из которых находится в селе Белжец», - цитирует письмо немецкое издание «Die Zeit».

В то же время об убийстве почти 200 тысяч евреев на Украине Папе писал и католический архиепископ Львова, Андрей Щептицкий. Один из участников исследовательской группы, Хуберт Вольф заявил, что они нашли подтверждение тому, что осенью 1942 года понтифик прочитал эти докладные записки, но промолчал. И историки находят этому объяснение.

«Пий XII поддерживал прекрасные отношения как с Гитлером, так и с нацистской верхушкой. Он там имел очень крепкие связи. Не случайно, когда он стал Папой Римским, он окружил себя немцами. С другой стороны, Пий XII имел прекрасные отношения и с американским истеблишментом. Он был лично знаком с Рузвельтом, у них были постоянные связи во время всей войны», - пояснила директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова.

Сведения Папе передавал помощник госсекретаря Ватикана Анджелло Делл Акква, и как следует из документов, призывал понтифика не верить в достоверность сообщений о действиях нацистов.

«Информация из письма американского посла в Ватикане чрезвычайно серьезна, в этом нет никаких сомнений. Но необходимо удостовериться в ней. Евреи могут легко преувеличивать, а такие как наш "про-восточный" архиепископ Шептицкий из Львова в реальности не являются примером честности», - приводится цитата Анджелло Делл Акква из документов Ватикана.

Несколько месяцев спустя  во время рождественского обращения к пастве Пий все же упомянул о сотнях тысяч безвиннно убитых людей. О тех, кого продолжали истреблять, только из-за национальной принадлежности. Правда, в своей речи он не упомянул ни о нацистах, ни о евреях. Впрочем, у понтифика достаточно и защитников. Есть свидетельства, что Ватикан в годы войны спас от смерти около четыре тысяч евреев.

И все же публично зверства фашистов Папа Пий XII так и не осудил. Почему, возможно станет известно после того, как группа историков до конца исследует все материалы того времени из архивов Ватикана. Но возможным это станет теперь уже после отмены карантина.

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