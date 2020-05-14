Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Минпромторг с начала пандемии коронавируса ежедневно проводит совещания с представителями торговых сетей.
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Магазины и торговые сети вправе не отпускать товар покупателям, не надевшим защитные маски. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю ("масочного режима" — прим. ред.) товар, то есть не обслуживать его на кассе», — приводит ТАСС слова Евтухова.
Он добавил, что Минпромторг с начала пандемии коронавируса ежедневно проводит совещания с представителями торговых сетей. В ходе этих совещаний стороны совместно подготовили рекомендации по комфортной работе с соблюдением «масочного режима».