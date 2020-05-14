Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли. Главы оборонных ведомств двух стран обсудили меры противодействия распространению COVID-19, двустороннее взаимодействие по военной линии и вопросы контроля над вооружениями, сообщили в МО РФ.

Министры обменялись мнениями об обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на Севере Африки. Главы оборонных ведомств двух стран также сверили «часы» по реализации договоренностей, которые были достигнуты в сентябре 2019 года - в ходе московской встречи в формате «2+2».

Кроме того, Шойгу предложил Парли организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по безопасности до конца этого года, спланировать обмен слушателями для развития отношений в области военного образования, а также предусмотреть взаимные визиты кораблей в порты двух стран.

Шойгу также подтвердил приглашение французским специалистам принять участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх, которые запланированы на август-сентябрь этого года.