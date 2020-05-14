В Москве отменили штрафы водителям, неправильно привязавшим номер машины к пропуску

Власти Москвы приняли решение об отмене штрафов для водителей, которые случайно неправильно указали номер машины при его привязке к цифровому пропуску. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

«Никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%», — отметил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Несмотря на отмену штрафов, Ликсутов призвал автомобилистов тщательно проверять привязку машины к пропуску перед началом поездки. По его словам, сделать это можно в приложении «Московский транспорт».