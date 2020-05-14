Трамп пригрозил Китаю полностью прекратить отношения

После предложения республиканца Линдси Грэма ввести санкции в отношении Китая за распространение коронавируса, об отношениях с КНР высказался президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос телеканала Fox News, Трамп заметил, что США могли бы вообще прекратить отношения с КНР.

«Если бы мы это сделали, что бы произошло? Мы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения», - отметил американский лидер.

В ответ ведущая интервью напомнила Трампу о предложении американского сенатора запретить выдавать визы на въезд в США китайским студентам. На это президент США отметил, что у него хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, однако в настоящее время он не хочет ему звонить.

Напомним, руководство Китая выразило решительный протест, заявив, что США «игнорируют факты», планируя ввести санкции против КНР. И допустило, в свою очередь, введение ответных ограничительных мер. Российский МИД ранее подчеркнул, что Москва также считает беспочвенными обвинения США в сокрытии информации о распространении COVID-19.