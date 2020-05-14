Одиннадцатый Ил-76 с российскими военными специалистами прилетел из Италии

На аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС РФ с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 в Италии.

Как сообщили в Минобороны, всего 14 мая из Италии совершено два рейса, которыми в Россию будет доставлено 17 военнослужащих и 2 единицы специальной техники.

Российские военные специалисты с 22 марта по 7 мая провели дезинфекцию домов для престарелых в более 100 населенных пунктах Ломбардии и провинции Брешия. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.