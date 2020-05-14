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Переболевшие COVID-19 московские врачи начали сдавать плазму крови

Игорь Балдин
Кирилл Васин
19:28 14.05.2020
Плазма даже одного человека может спасти несколько жизней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Плазму крови, являющуюся одним из самых эффективных лекарств от COVID-19, начали сдавать переболевшие вирусом московские врачи. Такая же схема лечения используется в Германии и США.

На Московской станции переливания крови каждый день десятки людей. Среди них и врач-педиатр ГБУЗ «Детской инфекционной клинической больницы №6» Анастасия Зотова. Она работала с детьми с диагнозом COVID-19, заразилась, переболела, а теперь вновь помогает спасать жизни, сдавая плазму.

«У меня были небольшие симптомы: насморк, однократный подъем температуры до 37,5. Сдала мазок — подтвердился положительный результат», — рассказывает Анастасия Зотова.

Старшая медсестра той же больницы Ольга Спербер случайно узнала о том, что переболела коронавирусом, когда сдавала тест на антитела. После получения этого известия, она сразу решила идти сдавать плазму, помогать другим.

«Я узнала после сдачи крови на антитела. Антитела уже есть, соответственно, могу помочь. Хотим, чтобы пандемия скорее закончилась и чтобы тем, кто действительно тяжело болеет, наша плазма помогла выздороветь», — рассказала Ольга Спербер.

Данный метод лечения впервые опробовали в Китайском Ухане. Благодаря плазме выздоровевших от коронавируса сотни пациентов перевели с аппаратов ИВЛ в общее отделение. Они получили иммунитет от тех, кто справился с болезнью.

«В других странах есть достаточно успешный опыт переливания заготовленной плазмы тяжелым больным. Сам метод не новый, переливанием плазмы лечат уже 30 лет от тяжелых форм гриппа, кишечных инфекций, Эболы», — отметила заведующая отделением переливания крови ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова» Татьяна Фотеева.

На станции переливания крови ждут всех, кто переболел коронавирусом. Важен каждый донор, ведь плазма даже одного человека может спасти несколько жизней.

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