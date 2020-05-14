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Регистраторы в масках: на майские праздники в Москве вступили в брак около 1200 пар

Карина Харитонова
19:06 14.05.2020
Женихов и невест, желающих создать семью, не останавливает эпидемия COVID-19, невозможность сделать профессиональный макияж или обвенчаться.
Регистраторы в масках: на майские праздники в Москве вступили в брак около 1200 пар
© Фото: ТРК "Звезда"

Поцелуй в щеку - удел молодоженов, которые не захотели ждать и решились создать семью в период эпидемии. Даже о красоте думать некогда: грим невесты, при неработающих салонах красоты, наносят самостоятельно.

Процесс заключения брака в пандемию COVID-19 - непростой, но оригинальный. Некоторые пары молодоженов могут оказаться в ЗАГСе единственными, кто вступает в брак. Поэтому чувствуют они себя при этом настоящими знаменитостями. При этом регистраторе, который фиксирует брак, надеты маска и перчатки, гости следят за бракосочетанием жениха и невесты по видеосвязи, а фотограф вообще отсутствует.

«Очень прекрасно - нет лишних людей. Когда я первый раз выходила замуж, в Савеловском ЗАГСе была куча людей, поэтому было не комфортно. А сейчас я одна, у меня берут интервью и я - уникальна!», - делится новобрачная Екатерина Ваньшина.

Уникальной себя может считать и семья Марии и Алексея Хареба, которые поженились две недели назад. С церемонии бракосочетания они так же вели прямой эфир в соцсетях. Так что вместо свадебных фотографий у них теперь будут скриншоты. Останутся и воспоминания: как оформляли пропуск, чтобы доехать до ЗАГСа, и как мыли руки внутри данного учреждения.  

«Когда регистратор сказал нам поздравить друг друга, мы растерялись. Обычно говорят, как нам представлялось: можете поцеловать друг друга. А мы такие – ну ладно. Как бы карантин и маски. Мы в щечку - чмок! И все», - делятся молодожены.

В таком формате даже не торжественная церемония проходит, как сокровенное таинство. А некоторым ритуалам не то, что самоизоляция - домашний арест не помеха.

Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов умудрился венчаться с электронным браслетом на ноге. Причем даже крестился он совсем недавно после условно-досрочного освобождения по первому делу. Тут же был взят под стражу по второму - за отмывание денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Получил домашний арест. Но ни он, ни карантин не остановили. Как только вышел из СИЗО - сразу в церковь.

«Священник один проводить церемонию все равно не может, там присутствовал, как минимум, дьякон. Соответственно, их было четверо. А если вы знаете таинство венчания, то чаще всего там присутствуют еще двое людей, которые держат короны над головами венчающихся. Вот как раз этого атрибута, корон, у них не было. То есть это такая церемония была в усеченном варианте», - поясняет правозащитник, член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Прямого запрета на совершение таинств нет. Но РПЦ все же рекомендует отложить венчание или крещение до конца лета. Если в этом нет острой необходимости. Крестить и венчать «по удаленке» - невозможно.

Онлайн по-прежнему невозможно и зарегистрировать брак. Наличие молодоженов с паспортами обязательно, шутят в ЗАСГе. За майские праздники в Москве расписались около 1200 пар. Меньше половины свадьбу решили перенести. После того, как узнали, что торжественной регистрации брака сейчас не получится.

И хотя торжественные залы в ЗАГСах сейчас закрыты, регистраторы произносят речь в масках, а кольца подают в перчатках, - роспись не стала формальной. Так говорят сами молодожены. И уже представляют, как будут рассказывать детям о том, что женились - чуть ли не в исторический момент.

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