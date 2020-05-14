Бывший глава Крымавтотранса задержан за хищения в особо крупном размере

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали бывшего главу транспортного предприятия «Крымавтотранс» за незаконное присвоение из бюджета госпредприятия пяти миллионов рублей.

«Директор Крымавтотранса в период с сентября 2018 по июль 2019 года, используя свое должностное положение, осуществил незаконные выплаты себе и топ-менеджерам государственного предприятия денежных премий в завышенных размерах», — рассказали в ФСБ.

Отмечается, что задержанный также скрыл от Минтранса республики сведения о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголкового кодекса России. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и штраф в размере до миллиона рублей.