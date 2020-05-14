«Элемент торга со стороны США»: военкор описал ситуацию, в которую попали сирийцы в лагере «Рукбан»

Военный корреспондент информационного агентства Anna News Аким Апачев описал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» обстановку в сирийском лагере беженцев «Рукбан» и в районе 55-километровой зоны вокруг него. По данным оперативного анализа, на данной местности наблюдается непростая ситуация с мирными сирийцами.

«Я хочу отметить, что помимо вооруженных формирований, живущих в этом районе, там живет еще некоторое количество мирных жителей, которые не могут этот район покинуть. И они являются элементом торга со стороны США. Соединенные Штаты явно говорят: “Это - представители Сирии, они оппозиционны к Асаду, и они не хотят Асада”», - рассказал Апачев, наглядно продемонстрировав обстановку на карте.

Военкор отметил, что примерно схожее положение вещей наблюдается также и в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Министерстве обороны России призвали прекратить политизацию вокруг ситуации с «Рукбаном». Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что позиция региональных структур ООН, не приступивших к реализации плана по эвакуации жителей лагеря, вызывает значительную обеспокоенность.