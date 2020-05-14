Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

«Элемент торга со стороны США»: военкор описал ситуацию, в которую попали сирийцы в лагере «Рукбан»

Егор Левин
22:59 14.05.2020
Как заявил военный корреспондент, мирные жители, которые не могут покинуть район лагеря, оказались «разменной монетой» Соединенных Штатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Военный корреспондент информационного агентства Anna News Аким Апачев описал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» обстановку в сирийском лагере беженцев «Рукбан» и в районе 55-километровой зоны вокруг него. По данным оперативного анализа, на данной местности наблюдается непростая ситуация с мирными сирийцами.

«Я хочу отметить, что помимо вооруженных формирований, живущих в этом районе, там живет еще некоторое количество мирных жителей, которые не могут этот район покинуть. И они являются элементом торга со стороны США. Соединенные Штаты явно говорят: “Это - представители Сирии, они оппозиционны к Асаду, и они не хотят Асада”», - рассказал Апачев, наглядно продемонстрировав обстановку на карте.

Военкор отметил, что примерно схожее положение вещей наблюдается также и в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Министерстве обороны России призвали прекратить политизацию вокруг ситуации с «Рукбаном». Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что позиция региональных структур ООН, не приступивших к реализации плана по эвакуации жителей лагеря, вызывает значительную обеспокоенность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.05.2020, 17:33
Попова: рост числа заражений COVID-19 в России остановлен
Дата14.05.2020, 22:43
Молодые летчики приступили к полетам на Ту-134 и Ан-26 в Екатеринбурге
Дата14.05.2020, 14:00
Глава UFC озвучил условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
22:59 В стране и мире
Видео
«Элемент торга со стороны США»: военкор описал ситуацию, в которую попали сирийцы в лагере «Рукбан»
22:00 В стране и мире
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Идлиб в Сирии
11:02 Армия
Видео
Военные России и Турции провели 11-е патрулирование трассы М-4 в Идлибе
05:09 В стране и мире
Видео
Гуманитарный груз из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке
22:00 В стране и мире
Российские военные провели патрулирование в Алеппо, Ракке и Хасеке
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:59 Эксклюзив
Видео
Пять тысяч за поездку: москвичам с пропусками стали приходить штрафы за нарушения изоляции
23:39 В стране и мире
Видео
Врач рассказала, как скажется на иммунитете резкий выход из самоизоляции
23:37 В стране и мире
В контактной группе по Донбассу призвали к ужесточению контроля над режимом прекращения огня
23:30 В стране и мире
Видео
«Скрыть случаи смерти невозможно»: врач рассказал, как собирается статистика по погибшим от Covid-19 в РФ
22:59 В стране и мире
Видео
«Элемент торга со стороны США»: военкор описал ситуацию, в которую попали сирийцы в лагере «Рукбан»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.