Назван «безвкусный» симптом коронавируса

Группа международных ученых, в которую входят исследователи из России, обнаружила новый симптом коронавируса. По данным их исследований, зараженные COVID-19 могут терять не только обоняние, но и ощущение вкуса пищи, а также испытывать проблемы с чувствительностью ротовой полости.

Ученые пришли к таким выводам на основе результатов глобального опроса. Опрос проводился с 22 апреля среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. К настоящему моменту ученые получили более 30 тысяч ответов от инфицированных со всего мира, но обработали и опубликовали результаты исследования данных 4 039 человек из 41 страны, в том числе России.

По оценкам исследователей, у пациентов с COVID-19 обонятельная функция ухудшается в среднем на 80%, вкусовая - на 70%, а чувствительность полости рта ослабевает на 40%. Результаты опроса публикует medRxiv.

Ранее ученые назвали новый способ передачи коронавируса. По данным американских исследователей, вирус может передаваться через слезную жидкость.