Наргиз Закирова призвала придать огласке инцидент с мальчиком в Мончегорске

Певица Наргиз Закирова отреагировала на инцидент, случившийся в Мончегорске в Мурманской области, где отчим жестоко избивал своего несовершеннолетнего пасынка и довел его до реанимации.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram сюжет телеканала «Звезда», снятый об этом инциденте. В тексте в посте Наргиз содержится призыв к максимальному распространению информации о случившемся.



«STOP CHILD ABUSE!», - подписала видео певица.

Напомним, история из Мончегорска взбудоражила всю страну. Отчим довел до реанимации 8-летнего пасынка, а родная мать предпочитала покрывать мужа. Защитница по правам детей Анна Кузнецова в итоге попросила подключиться Следственный комитет. А звезды - от блогеров до музыкантов - предложили мальчику свою помощь.