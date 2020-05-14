Собянин: в Москве сохраняется опасность быстрого распространения COVID-19

Столичный градоначальник Сергей Собянин не смог порадовать жительницу Москвы, задавшую ему вопрос о том, когда в городе вновь заработают парикмахерские и салоны красоты.

Мэр Москвы согласился, что данная проблема очень актуальна, однако сейчас власти прежде всего думают о том, что продолжать соблюдать меры безопасности в интересах самих же москвичей.

«Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований ведомства. И Москва пока им не соответствует. Пока мы такое решение не принимаем, но как появится возможность, это сделаем Москва», - отметил Сергей Собянин, отвечая на вопросы москвичей по видеосвязи на канале «Россия 24».

Мэр столицы отметил, что в Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции COVID-19, поэтому жителям и гостям города не стоит пренебрегать ношением защитных масок и перчаток, чтобы избежать инфицирования.