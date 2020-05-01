Ученые показали, как один человек заражает COVID-19 весь самолет

Один человек, инфицированный коронавирусом, может заразить всех остальных людей на самолете. Как именно реализуется такой сценарий наглядно показали американские ученые из университета Пердью.

На визуализации можно увидеть, как один из пассажиров на борту, который является переносчиком COVID-19, чихает посреди салона, распространяя вирус вокруг и заражая других летящих.

Как указывает New York Post, специалисты подсчитали, что пассажиры, места которых на модели находятся рядом с зараженным, имеют 1:3 шанс быть инфицированными во время условного пятичасового полета на Boeing 767.

При менее длительном рейсе шансы составят 1:5.

Было также отмечено, что снизить риск заражения может расположенная не сверху, а снизу система вентиляции.