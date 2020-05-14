В Рособрнадзоре назвали возможную дату проведения ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассматривают 19 июня в качестве возможной даты проведения ЕГЭ. Окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации с распространением коронавируса.

«В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Рособрнадзоре добавили, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в высшее учебное заведение. Экзамены будут проводиться по единому расписанию для всей страны.

Ранее в Минобрнауки озвучили крайние сроки проведения ЕГЭ. По словам замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября.

Из-за пандемии COVID-19 ЕГЭ был перенесен сначала на 8 июня, позже дата сдачи экзаменов была сдвинута на более поздний срок.