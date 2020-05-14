Генпрокурор РФ поручил следить за обеспечением выплат медикам в регионах
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил максимально оперативно реагировать на жалобы предпринимателей и медиков в случае отсутствия выплат во время пандемии.
Краснов поручил прокурорам субъектов страны вести надзор за обеспечением выплат медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.
«Вот вы знаете, сколько у вас врач получил в одной больнице, в другой? Прокурорам скажите, пусть квиточки покажут, сколько реально на руки человек принес денег в семью домой? И сколько ему положено было. Это те выплаты, которые указал выплатить президент. И на эти цели деньги перечислены. И если эти деньги не доведены до людей, отреагируйте незамедлительно», - заявил генеральный прокурор РФ на совещании с коллегами в регионах.
Напомним, речь идет и дополнительных стимулирующих денежных выплатах, которые президент РФ Владимир Путин поручил довести до врачей, среднего и младшего медперсонала и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19.