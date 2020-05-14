Генпрокурор РФ поручил следить за обеспечением выплат медикам в регионах

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил максимально оперативно реагировать на жалобы предпринимателей и медиков в случае отсутствия выплат во время пандемии.

Краснов поручил прокурорам субъектов страны вести надзор за обеспечением выплат медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

«Вот вы знаете, сколько у вас врач получил в одной больнице, в другой? Прокурорам скажите, пусть квиточки покажут, сколько реально на руки человек принес денег в семью домой? И сколько ему положено было. Это те выплаты, которые указал выплатить президент. И на эти цели деньги перечислены. И если эти деньги не доведены до людей, отреагируйте незамедлительно», - заявил генеральный прокурор РФ на совещании с коллегами в регионах.