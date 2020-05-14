В ЦПК возобновились тренировки космонавтов после перерыва в связи с эпидемией
Тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно.
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В центре подготовки космонавтов возобновились тренировки космонавтов после полуторамесячного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.
«График тренировок космонавтов составлен с учетом минимального привлечения инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер», - сообщили в пресс-службе.
К тренировкам приступили космонавт Александр Мисуркин и Олег Артемьев
Мисуркин отработал ручной управляемый спуск на тренажере ТС-7, а Артемьев на тренажере «Телеоператор-2» отработал ручную стыковку грузового корабля с МКС.
В ЦПК подчеркнули, что тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно.