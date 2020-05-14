Попова: рост числа заражений COVID-19 в России остановлен

«Мы остановили рост (числа заражений — прим. ред.) на сегодняшний день. Уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный», — заявила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

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