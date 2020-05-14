Попова: рост числа заражений COVID-19 в России остановлен
За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая заражения COVID-19.
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Рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен, темп прироста новых случаев очень незначительный. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы остановили рост (числа заражений — прим. ред.) на сегодняшний день. Уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный», — заявила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве - 4 712.