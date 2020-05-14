Россия окажет помощь задержанным в Греции морякам

По словам Слуцкого, Российский фонд мира при взаимодействии с Общественной палатой РФ и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ принял решение оказать материальную помощь российским морякам, арестованным в Греции, на общую сумму 1,3 млн рублей.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.