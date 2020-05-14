Россия окажет помощь задержанным в Греции морякам
Российские граждане обвиняются в транспортировке нелегальных мигрантов.
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Россия окажет финансовую помощь российским морякам, задержанным в Греции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава РФМ Леонид Слуцкий.
«Судя по первичным показаниям, ситуация достаточно запутана, и виновность наших ребят не так однозначна, как это трактует греческая фемида», - сообщил Слуцкий.
По словам Слуцкого, Российский фонд мира при взаимодействии с Общественной палатой РФ и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ принял решение оказать материальную помощь российским морякам, арестованным в Греции, на общую сумму 1,3 млн рублей.