Ракова: данные о смертности от COVID-19 в Москве соответствуют действительности

Столица придерживается политики полной открытости, относительно данных о количестве смертей жителей Москвы от инфекции коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По словам заммэра, все цифры тщательно перепроверяются перед публикацией, и статистические материалы и аналитика, связанная с COVID-19, соответствуют действительности. Ракова отметила, что с того момента, как в Москве появился первый больной коронавирусом, в мэрии ежедневно фиксируют количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел.

«Москва, наверное, единственный город, который опубликовал данные о смертности за апрель на портале открытых данных - сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все», - заявила Ракова.

11 мая мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов, заразившихся COVID-19. Градоначальник пояснил, что за 20 дней объемы тестирования выросли в три раза, что обеспечило раннее выявление новых инфицированных.