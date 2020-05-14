«Мы поднимемся»: вице-глава «Опоры России» оценила будущее российской экономики

Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян в эфире программы «Между тем» на «Звезде» оценила одну из инициатив правительства по поддержке экономики страны в условиях пандемии и выразила свое мнение о будущем отрасли. Она заявила, что принимаемые меры принесут хорошие результаты.

В частности, Блудян назвала возвращение самозанятым россиянам уплаченных ими за 2019 год налогов и взносов красивым административным решением, но подчеркнула, что необходимо принимать решительные меры и в отношении множества других фигурантов экономической сферы.

«Нужно принимать системные меры, чтобы “встать”. И чтобы встал не один и не два, а чтобы встал лес, у нас лес предпринимателей. А вот тут нужны такие же красивые меры - зарегистрировался, значит, имеешь право, значит, не платишь налоги, сегментарно откроем окна возможностей, поможем инфраструктурно. Поднимемся, деваться некуда, поднимемся. Я в 1/6 части суши верю, ничего не может случиться. Мы поднимемся», - заявила Блудян.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия располагает всеми ресурсами для восстановления после текущего экономического кризиса. При этом он спрогнозировал скорость процесса восстановления как максимально быструю.