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В Москве проведут бесплатное массовое тестирование на коронавирус

Кирилл Васин
17:17 14.05.2020
Для проведения тестов правительство города установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к COVID-19 по методу имунноферментного анализа (ИФА).
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости

В Москве с 15 мая начнется бесплатное массовое тестирование людей на коронавирус. К концу мая система сможет обрабатывать более 200 тысяч анализов в сутки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, для проведения тестов правительство города установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к COVID-19 по методу имунноферментного анализа (ИФА).

«К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — говорится в сообщении на официальном сайте Собянина.

Столичный градоначальник также описал механизм действия программы: по словам мэра, забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках, куда раз в несколько дней около 70 тысяч горожан будут получать приглашение для бесплатной сдачи анализов.

Москвичей отберут случайным образом с учетом особенностей городских округов и состава населения. Приглашения будут рассылаться на электронную почту или в виде СМС-сообщений. Результаты тестов будут оглашать еженедельно.

«Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие популяционного иммунитета, которое позволит нам понимать, какое количество людей переболело, и какой сформирован коллективный иммунитет. Результаты исследования будут публичны и для горожан, и для экспертов», — приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что метод позволит выявить три категории людей: бессимптомных носителей вируса, зараженных с легкой или средней тяжестью заболевания и тех, кто выработал иммунитет к COVID-19.

Пункты забора крови для анализа будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00. Перечень поликлиник с адресами можно найти на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Подготовка к сдаче крови не требуется, но нужно взять с собой полис ОМС и паспорт, придя в назначенное время согласно записи.

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