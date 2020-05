Врач объяснил невозможность занижения статистики смертности от COVID-19 в России

Статистика смертности от коронавирусной инфекции не может быть занижена, как утверждают ряд американских СМИ, так как в ее формировании задействовано очень много людей.

«Это рядовые доктора, лаборанты, начальники, начальник департаментов - слишком много люедй задействовано, чтобы была возможность подтасовки», - рассказал «Звезде» заведующий отделением патологической анатомии ГКБ 40 «Коммунарка» Ашот Авдалян.

По его словам, вскрытие происходит в каждом случае.

«Вскрытие производится в 100% случаях с умершими, у которых было подозрение на COVID-19 или верифицированный диагноз. Все, что увидели своими глазами, а потом под микроскоп и с помощью анализа, то и пишется», - объяснил специалист.

Напомним, журналисты американских СМИ утверждают, что количество умерших от COVID-19 в России якобы могут не соответствовать реальным показателям.

МИД РФ потребовал от редакций опровергнуть данные фейки -в редакции The New York Times и Financial Times будут отправлены соответствующие запросы. Специальная комиссия Госдумы попросила российский МИД принять меры в отношении редакций после материалов о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ.

Департамент здравоохранения Москвы также опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.