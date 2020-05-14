МИД РФ: обвинения США в адрес Китая о распространении коронавируса беспочвенны
По словам замминистра иностранных дел России, США пытаются навязать всему миру антикитайские настроения.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль считает беспочвенными обвинения Китая в распространении коронавируса, которые выдвигает правительство США.
«Никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет», — заявил Рябков.
По его словам, политики из Вашингтона ежедневно умножают список претензий в адрес Китая, пытаясь навязать всему миру антикитайские настроения.
Ранее президент США Дональд Трамп публично обвинил власти КНР в сокрытии информации о возникновении коронавируса и пригрозил Китаю новым витком торговой войны.