Президент России Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации.

«Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации», - объяснил он на совещании о развитии генетических технологий в России.

Глава РФ поручил правительству продумать финансирование этого проекта из федерального бюджета.

В ходе обсуждения вопроса, президент России подчеркнул, что стоит уделить особое внимание защите персональных данных граждан и другой «чувствительной информации».

Владимир Путин подчеркнул, что России это удастся сделать, используя весомые компетенции и наработки в биоинформатике.

Также в ходе совещания он высоко оценил важность современных генетических исследований и сравнил их с атомным и космическим проектами XX века. По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века, сказал он.