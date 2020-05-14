В Минобрнауки озвучили новые сроки возможного начала ЕГЭ

В российских школах проведение ЕГЭ начнется не позднее 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября», — сказал Афанасьев в эфире Первого канала.

По его словам, на случай переноса сдачи ЕГЭ на август в Минобрнауки готовится сценарий приемной кампании. При этом Афанасьев надеется, что в высших учебных заведениях учебный год будет начат также не позднее 1 сентября.

Ранее стало известно о переносе ЕГЭ с 8 июня на более позднее время из-за пандемии коронавируса.