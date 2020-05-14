Эксперт рассказал о новых проявлениях осложненного течения COVID-19

У многих людей на фоне наличия сопутствующих заболеваний коронавирусная инфекция сопровождается тяжело, рассказал «Звезде» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. У таких пациентов развивается, например, инфекционно-токсический шок или респираторный синдром - состояния, угрожающие жизни.

«При таких состояниях у человека развивается дыхательная недостаточность, если она тяжела протекает то может появиться жидкость в брюшной полости», - сказал он.

По его словам, представители вируса могут размножаться в клетках ЖКТ, вызывать раздражение кишечника. При таком развитии обстоятельств вероятно появление асцита, то есть образования жидкости в брюшной полости, объяснил специалист.

«Говорить, что этот симптом характерен для COVID-19 нельзя. А вот о том, что это один из возможных проявлений его осложненного течения, вполне вероятно», - заключил Вознесенский.

По последним данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 130 716 пациентов.