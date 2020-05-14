В Росавиации предложили снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа

Росавиация подготовила проект указаний по выходу из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, для восстановления регулярного авиасообщения.

Предлагается снимать ограничения в три этапа: на двух первых из них при входе на борт самолета пассажирам будут измерять температуру. В случае, если температура тела превысит 37,5, таким пассажирам будет отказано в проходе на посадку.

При реализации третьего этапа предлагается отказаться от подобных мер. Отмечается, что данный проект Росавиация подготовила с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор разработал и направил в субъекты РФ рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, связанных с COVID-19. При этом особенности выхода каждого региона из самоизоляции будут индивидуальны.