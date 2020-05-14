Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России создали модифицированных мышей для испытания вакцины от коронавируса

Кирилл Васин
15:57 14.05.2020
Животных передадут в центр «Вектор» не позже июня 2020 года.
В России создали модифицированных мышей для испытания вакцины от коронавируса
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук создали генномодифицированных мышей, которых получит центр «Вектор» для работы над вакциной от коронавируса. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий в стране с президентом России Владимиром Путиным.

«Мышка, которая создана совместно и по заказу центра "Вектор" —- это мышка, которая чувствительна к заражению новым вирусом, поскольку она экспрессирует человеческий рецептор, с которым эффективно связывается вирус», - рассказал Макаров.

По его словам, коронавирус использует рецептор для проникновения в клетку, из-за чего с легкостью поражает легкие человека. Он добавил, что мышей передадут в центр «Вектор» не позже июня 2020 года.

Владимир Путин выразил надежду, что «Вектор» не только создаст, но и запатентует вакцину от COVID-19 уже в сентябре 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.05.2020, 15:09
В Росавиации предложили снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа
Дата14.05.2020, 07:20
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
Дата14.05.2020, 14:00
Глава UFC озвучил условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:24 В стране и мире
Путин назвал главную задачу нового плана развития экономики
16:21 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал о новых проявлениях осложненного течения COVID-19
16:18 В стране и мире
В Минобрнауки озвучили новые сроки возможного начала ЕГЭ
15:57 В стране и мире
В России создали модифицированных мышей для испытания вакцины от коронавируса
15:33 В стране и мире
Путин надеется, что зарегистрировать вакцину против COVID-19 удастся в сентябре
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:24 В стране и мире
Путин назвал главную задачу нового плана развития экономики
16:21 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал о новых проявлениях осложненного течения COVID-19
16:18 В стране и мире
В Минобрнауки озвучили новые сроки возможного начала ЕГЭ
15:57 В стране и мире
В России создали модифицированных мышей для испытания вакцины от коронавируса
15:54 В стране и мире
Видео
Путину рассказали о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.