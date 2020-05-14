В России создали модифицированных мышей для испытания вакцины от коронавируса

Ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук создали генномодифицированных мышей, которых получит центр «Вектор» для работы над вакциной от коронавируса. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий в стране с президентом России Владимиром Путиным.

«Мышка, которая создана совместно и по заказу центра "Вектор" —- это мышка, которая чувствительна к заражению новым вирусом, поскольку она экспрессирует человеческий рецептор, с которым эффективно связывается вирус», - рассказал Макаров.

По его словам, коронавирус использует рецептор для проникновения в клетку, из-за чего с легкостью поражает легкие человека. Он добавил, что мышей передадут в центр «Вектор» не позже июня 2020 года.

Владимир Путин выразил надежду, что «Вектор» не только создаст, но и запатентует вакцину от COVID-19 уже в сентябре 2020 года.