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Путину рассказали о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк

Ирина Егорова
15:54 14.05.2020
Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с глиобластомой, пока не нуждается в технологии, разработанной Институтом молекулярной биологии РАН, при которой пациента лечат вирусами. Об этом Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий рассказал директор института Александр Макаров.

«Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», - уточнил он.

Однако он дополнил, что ее родные передали в институт клетки опухоли. Специалисты центра их размножили и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки.

По его словам, пациенты с глиобластомой живут не более полутора лет, однако у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни - пациенты находятся в ремиссии более трех лет.

Впервые о возможных проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк стало известно в апреле 2019 года, когда она в последний раз появилась на публике. Тогда же появилась информация, что у актрисы может быть рак. Она отменила спектакли и перестала размещать новые фотографии в социальных сетях. Официальных данных от представителей и близких артистки о состоянии ее здоровья до сих пор не поступало. 

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