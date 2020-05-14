Глобальная угроза: военный эксперт рассказал об опасности биологического оружия для всего мира

Военный эксперт Алексей Леонков оценил опасность биологического оружия в контексте мировой угрозы. Он заявил, что потенциально разработанное, такое вооружение может стать главным «пультом» управления на планете.

«В 2015 году появились сведения о том, что вирусное биологическое оружие рассматривается как перспективное, так как борьба с вирусами затруднена из-за их свойства мутировать и приспосабливаться. Против таких вирусов не всегда можно сразу выработать вакцину, поэтому если сделать максимально смертоносное биологическое оружие с носителем вируса, то можно, как говорится, “диктовать всему миру”. Это - идеальное оружие», - заявил военный эксперт в студии программы «Открытый эфир».

Ранее ученый-биолог рассказал, мог ли коронавирус оказаться американской «антикитайской» разработкой. Как заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский, данную возможность стоит исключить из рассмотрения.