В МВД назвали стабильной ситуацию с преступностью в России

Основные показатели уровня преступности в России по итогам четырех месяцев 2020 года примерно соответствуют таковым в 2019 году. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Отмечается снижение количества зарегистрированных противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство – на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 2,9%, грабежей – на 9,5%, разбоев – на 19%, хулиганств, предусмотренных статей 213 УК РФ – на 7,7%», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

В МВД отметили, что вопреки опасениям некоторых экспертов, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, стало меньше на 7,1%. А количество преступлений среди иностранцев, в том числе трудовых мигрантов, снизилось на 1,2%. Убийств стало меньше на 2%, разбойных нападений — на 8,1%, грабежей — на 9,4%, краж — на 5,5%.

Однако отмечается рост преступной активности в сфере информационных технологий: в IT преступлений стало больше на 82,4%.

«По итогам 4 месяцев отмечается снижение количества ДТП на дорогах страны на 9%. Число погибших в них увеличилось на 1,5%, раненых – сократилось на 9,4%. ДТП с участием несовершеннолетних зафиксировано на 24% меньше», — добавили в МВД.

В ведомстве также рассказали о миграционной ситуации. По данным министерства, в миграционные подразделения обратились свыше 400 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. В МВД заверили, что оперативная обстановка в стране остается под контролем правоохранительных органов.