Путин надеется, что зарегистрировать вакцину против COVID-19 удастся в сентябре

Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ выразил надежду, что центр «Вектор» не только изобретет, но и зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции в сентябре.

«Надо подумать над защитой интеллектуальной собственности», - уточнил он.

Ранее в «Векторе» сообщили, что к клиническим испытаниям планируют приступить уже в июне.

В России над созданием «противоядия от коронавируса» работают ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка лекарства ведется также в США и Китае. Также начата разработка потенциальных вакцин от нового типа в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, где идет поиск рабочей формулы и технологии воспроизводства вакцины от COVID-19 с использованием самого белка вируса. И в Институте общей генетики имени Вавилова. Вакцина, которую пытаются добыть там, также потенциально может помочь от нескольких штаммов вируса, так как несет на себе три белка коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 130 716 пациентов.