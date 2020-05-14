Путин сообщил, что глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом
Глава государства рассказал об этом на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий сообщил, что глава Минобранауки Валерий Фальков переболел COVID-19.
«Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано и, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу - как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел», — сказал президент.
По словам самого Фалькова, он уже преодолел последствия вируса и «активно включился в работу».