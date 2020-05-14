Путин сообщил, что глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом

«Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано и, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу - как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел», — сказал президент.

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