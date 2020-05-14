Ученый назвал вероятное место следующей пандемии коронавируса

Следующая пандемия может прийти из тропических лесов Амазонки в Южной Америке, считает бразильский ученый-эколог Давид Лапола.

По его мнению, безудержный рост вырубки лесов в этом регионе, нарушающий природный баланс, может спровоцировать новую вспышку коронавируса.

Исследователь считает, что урбанизация некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний — болезней, передающихся от животных к человеку.

«Амазонка имеет огромный запас вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу», — приводит его слова AFP.

Ранее член Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе со «Звездой» назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом группу крови человека. По его словам, исследование проводилось в КНР при участии 3 000 тысяч инфицированных.



