Три этажа в огне: в МЧС прокомментировали пожар в жилом доме в Москве
Дежурный офицер пресс-службы ведомства подтвердил «Звезде» смерть одного человека.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: @huepub
В МЧС рассказали о подробностях случившегося 14 мая пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве.
«Площадь пожара - 80 квадратных метров. Происходило возгорание на балконах 6,7 этажах, а также частично в квартире и на балконе 5 этажа», - сообщил дежурный офицер пресс-службы, Роман Китеев.
Было спасено два человека. Также он подтвердил смерть одного человека. В 14.33 пожар ликвидирован.