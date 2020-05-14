Путин отметил необходимость разработки линейки генетических технологий в разных областях

По мнению президента РФ Владимира Путина, наша страна должна разработать целую линейку генетических технологий в медицине, промышленности и экологии.

«Речь идет о самых разных областях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности», - отметил российский лидер.

По его словам, спектр генетических технологий позволит предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, если говорить о сфере здравоохранения, улучшать состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо, в сфере экологии и промышленности.

Об этом Путин заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.