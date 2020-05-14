СМИ: инициатору демонтажа памятника Коневу в Праге может грозить отставка

Старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, который инициировал снос находившегося в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, может грозить отставка, сообщают местные СМИ. Чиновника подозревают в растрате городского бюджета, в частности перечислении государственных денег своему однокласснику.

Известно, что жителей чешской столицы возмутило решение Коларжа убрать монумент советскому маршалу-освободителю. При этом сам районный глава ответил, что памятник нужно демонтировать из-за отсутствия у Конева защитных средств от коронавируса.

Также чиновник запросил у чешских властей персональную охрану, испугавшись комментариев пользователей социальных сетей в ответ на его инициативу по сносу памятника советскому военачальнику.

Ранее он направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи с демонтажем монумента. По словам старосты района Прага-6, он и другие чиновники якобы получают угрозы и оскорбления и на этом основании просит Брюссель осудить Москву.