Жилой дом загорелся в центре Москвы: видео
Сначала загорелась одна из квартир, позже огонь перекинулся на соседние по балконам.
© Видео: Anna Karabash, Facebook © Фото: 112
На Фрунзенской набережной в центре Москвы горит жилой дом. Спасатели эвакуировали жильцов подъезда.
По сообщению МЧС, сначала загорелась одна из квартир, позже огонь перекинулся на соседние балконы. В данный момент объяты пламенем 5, 6, 7 этажи здания. Также пострадали стоящие внизу машины, на которых упали обломки.
По предварительной информации, погиб один человек.