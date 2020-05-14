Доктор Комаровский посоветовал использовать хрен для борьбы с коронавирусом

Для профилактики против заражения COVID-19 полезно употреблять хрен. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский у себя в Instagram.

Этот продукт, по словам медика, провоцирует слезоточение, что помогает бороться с вирусом за счет иммунных свойств содержащегося в слезах белка лизоцина.

«Дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцином — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат», - указал Комаровский.

Специалист отметил, что в качестве профилактического средства хрен намного эффективнее, чем имбирь и именно его следует предпочесть и включить в свой рацион.

Ранее сообщалось, что в стране заметно увеличился спрос на соль, использующийся населением для профилактики коронавирусной инфекции.