Доктор Комаровский посоветовал использовать хрен для борьбы с коронавирусом
Для профилактики против заражения COVID-19 полезно употреблять хрен. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский у себя в Instagram.
Этот продукт, по словам медика, провоцирует слезоточение, что помогает бороться с вирусом за счет иммунных свойств содержащегося в слезах белка лизоцина.
«Дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцином — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат», - указал Комаровский.
Специалист отметил, что в качестве профилактического средства хрен намного эффективнее, чем имбирь и именно его следует предпочесть и включить в свой рацион.
Ранее сообщалось, что в стране заметно увеличился спрос на соль, использующийся населением для профилактики коронавирусной инфекции.