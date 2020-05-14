Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в условиях пандемии

Ирина Егорова
14:26 14.05.2020
Ранее в ведомстве заявило, что намерены перенести экзамены на более поздний срок. Однако новые даты проведения ЕГЭ пока не названы.
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в условиях пандемии
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко, по поводу сдачи двух экзаменов ЕГЭ, были неверно истолкованы. Глава ведомства уточнил, что выпускники могут сдавать не два предмета, а сколько требуется для поступления в вуз.

«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», - пояснил министр.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. 

ЕГЭ снова перенесли на более поздний срок - ранее первый экзамен был запланирован 8 июня, накануне в ведомстве заявили, что экзамены будут проведены еще позже. В Рособрнадзоре сообщалось о таких сроках как 4-25 августа, либо 11 - 31 августа. Также был определен порядок проведения ЕГЭ - в качестве мер будет применен зигзагообразный способ  рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время экзамена. Кроме того, предлагается перед началом ЕГЭ всем сдающим измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 22:35
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион
Дата14.05.2020, 07:20
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
Дата14.05.2020, 14:00
Глава UFC озвучил условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:26 В стране и мире
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в условиях пандемии
14:13 В стране и мире
Видео
Путин: необходимо помнить о масштабных проектах, несмотря на пандемию
13:36 Армия
Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными
13:17 В стране и мире
Видео
Уязвимые: названа наиболее подверженная заболеванию COVID-19 группа крови
11:04 В стране и мире
В ПФР объяснили, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:50 Спорт
Видео
«Он в тяжелом состоянии»: Камил Гаджиев рассказал о лечении отца Нурмагомедова
14:45 В стране и мире
Опубликованы кадры пожара в жилом доме в Москве
14:42 В стране и мире
Видео
СМИ: инициатору демонтажа памятника Коневу в Праге может грозить отставка
14:39 В стране и мире
Видео
Жилой дом загорелся в центре Москвы: видео
14:26 В стране и мире
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в условиях пандемии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.