Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в условиях пандемии
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко, по поводу сдачи двух экзаменов ЕГЭ, были неверно истолкованы. Глава ведомства уточнил, что выпускники могут сдавать не два предмета, а сколько требуется для поступления в вуз.
«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», - пояснил министр.
Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.
ЕГЭ снова перенесли на более поздний срок - ранее первый экзамен был запланирован 8 июня, накануне в ведомстве заявили, что экзамены будут проведены еще позже. В Рособрнадзоре сообщалось о таких сроках как 4-25 августа, либо 11 - 31 августа. Также был определен порядок проведения ЕГЭ - в качестве мер будет применен зигзагообразный способ рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время экзамена. Кроме того, предлагается перед началом ЕГЭ всем сдающим измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.