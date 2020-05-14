Путин: необходимо помнить о масштабных проектах, несмотря на пандемию

Владимир Путин сообщил, что намерен приступить к обсуждению вызовов, с которыми сталкивается Россия, в том числе вопрос борьбы с пандемией COVID-19.

«На этом этапе восстановления привычной жизни крайне важно обеспечить решение стратегических задач и масштабных проектов с дальним горизонтом», - добавил глава РФ.

Он сказал, что ситуация меняется, но она дает нам возможность сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки.

Ранее Владимир Путин сравнил сегодняшнее положение дел в сфере экономики с предыдущим кризисом в 2008 году. Он подчеркнул, что тогда был мировой финансовый кризис, а в настоящее время пандемия значительно ограничивает экономическую активность внутри России. В связи с этим он поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии.

За последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань в провинции Хубэй, откуда вирус распространился по всему миру. Сегодня от недуга страдают более четырех миллионов человек.