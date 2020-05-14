Ульяновские чиновники устроили отдых с шашлыками на турбазе во время самоизоляции: видео

Во время режима самоизоляции, при котором необходимо не только не собираться с друзьями и родственниками во избежание распространения коронавируса, но и оставаться дома, чиновники и депутаты Димитровграда Ульяновской области устроили настоящий праздник. На турбазе «Русич» с шашлыками, спиртным и музыкой, по данным сайта «Комсомольской правды», 10 членов администрации отмечали день рождения или просто собрались на вечеринку без повода.

Издание сообщает, что праздник был устроен еще в конце апреля, но видео появилось только сейчас. Начальник базы рассказал корреспонденту «Звезды», что событие состоялось перед 1 Мая. «Звезда» также публикует кадры с камер видеонаблюдения, которые были сняты возле турбазы.

По информации «КП», на пире во время чумы присутствовали замглава города Андрей Большаков, и. о. начальника отдела образования Александра Терешина, начальник отдела культуры Ирина Ширяева, отдела безопасности Николай Лапин, начальник отдела финансов Николай Галактионов, главный бухгалтер мэрии Елена Акулина, начальник отдела кадров Василиса Козлова, начальник отдела по мобилизационной подготовке Александр Малюгин и другие.

Начальник охраны базы не дал никаких комментариев по данному вопросу, заявив, что сейчас база закрыта для посетителей, массовые мероприятия не проводятся, а с 12 числа она открылась для заказов на вынос.

Как сообщается в СМИ, по факту публикаций в Сети видео и фотографий с вечеринки будет проведена проверка спецкомиссией.

Ранее подобные случаи проходили только на Украине, где в нарушении режима самоизоляции были уличены члены партии Владимира Зеленского.