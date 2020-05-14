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Уязвимые: названа наиболее подверженная заболеванию COVID-19 группа крови

Егор Левин
13:17 14.05.2020
Врач отметил, что все группы крови, кроме одной, показали примерно схожее процентное соотношение по возможности заболеть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Robin Utrecht, Keystone Press Agency, Globallookpress

Член Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе со «Звездой» назвал особенно подверженные заболеванию коронавирусной инфекцией группы крови человека. По его словам, в результате проведенных в КНР исследований, в которых приняли участие 3 000 пациентов, было выявлено, что это люди со второй группой крови.

«Их доля составила более 30%. Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», - сообщил Круглый.

Врач отметил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались примерно равны.

Ранее журналист и блогер Александр Копысов, работающий в Китае, рассказал, как переболевшие коронавирусом граждане КНР отдавали свою плазму крови для переливания, так как в ней выработались антитела к инфекции.

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