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«Черемуховые холода»: какая погода ждет москвичей в ближайшее время

Ирина Егорова
12:51 14.05.2020
Сегодня, 14 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Температурный фон будет ниже на 3-4 градуса.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Столичный регион 14 мая будет находиться под влиянием атмосферного фона. Погода будет облачной, с прояснениями, а вот температура - на 3-4 градуса ниже нормы, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Добавит дискомфорта погоде неприятный ветер, хоть он и юго-западный, но тепла он не несет, скорость его составит пять метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду», - уточнил синоптик.

По его словам, жителям Москвы и столичного региона не стоит рассчитывать на потепление, как минимум до второй декады мая.

«Основную роль в формировании метеоусловий в этот период будут играть циклоны, которые проходят то севернее, то южнее столицы. Сохранится возможность кратковременны дождей, температура будет ниже нормы», - описал погоду он.

В выходные ожидается похолодание до 6 градусов тепла, но на следующей неделе будет несколько прохладнее, рассказал Леус.

«Обычная ситуация для мая месяца. Когда после волны тепла, если помните у нас пару дней назад температура воздуха была выше 25 градусов, пришло арктическое вторжение, которое по народным приметам связывают с цветением черемухи, так называемые черемуховые холода», - объяснил метеоролог.

Также он предупредил о возможных слабых заморозках в северных и восточных районах области, снега не ожидается.  

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