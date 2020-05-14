«Черемуховые холода»: какая погода ждет москвичей в ближайшее время

Столичный регион 14 мая будет находиться под влиянием атмосферного фона. Погода будет облачной, с прояснениями, а вот температура - на 3-4 градуса ниже нормы, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Добавит дискомфорта погоде неприятный ветер, хоть он и юго-западный, но тепла он не несет, скорость его составит пять метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду», - уточнил синоптик.

По его словам, жителям Москвы и столичного региона не стоит рассчитывать на потепление, как минимум до второй декады мая.

«Основную роль в формировании метеоусловий в этот период будут играть циклоны, которые проходят то севернее, то южнее столицы. Сохранится возможность кратковременны дождей, температура будет ниже нормы», - описал погоду он.

В выходные ожидается похолодание до 6 градусов тепла, но на следующей неделе будет несколько прохладнее, рассказал Леус.

«Обычная ситуация для мая месяца. Когда после волны тепла, если помните у нас пару дней назад температура воздуха была выше 25 градусов, пришло арктическое вторжение, которое по народным приметам связывают с цветением черемухи, так называемые черемуховые холода», - объяснил метеоролог.

Также он предупредил о возможных слабых заморозках в северных и восточных районах области, снега не ожидается.