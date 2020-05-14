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ФСБ проводит обыски в Минсельхозе Пензенской области

Ирина Егорова
12:18 14.05.2020
Ряд СМИ опубликовал информацию, что обыски проходя по месту жительства заместителя председателя правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ФСБ РФ

В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области проводятся обыски. Об этом заявила «Звезде» представитель пресс-службы правительства области Дина Черемушкина.

«В правительстве Пензенской области обысков нет. Обыски проходят в Министерстве сельского хозяйства, которое является самостоятельным исполнительным органом государственной власти», - уточнила она.

Таким образом, в пресс-службе опровергли информацию о проводимых ФСБ обысках по месту жительства заместителя председателя правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова в рамках уголовного дела о мошенничестве, как передавали РИА Новости.

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