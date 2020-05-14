«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео

В Санкт-Петербурге 14 мая произошло необычное ДТП, которое вряд ли сотрудники ГАИ смогут оформить по всем инструкциям и правилам, разметке на дороге, с записью номеров пострадавших машин и визуальной оценки причиненного ущерба. Потому что один из участников аварии утонул в реке. Видео инцидента сняла камера видеонаблюдения и опубликовано пабликом Baza.

Синий автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в него сзади влетел другой автомобиль, отправив первого прямо в Фонтанку. Возможно, пострадавший водитель перепутал педали, и поэтому в момент столкновения улетел в воду. Синий автомобиль пробивает металлический забор и летит в Фонтанку.

Очевидцы сообщают, что в салоне находился только водитель.

«Двери заклинило, как он орал было слышно с другого берега!!! Но он смог выбить стекло и встать на крышу», - пишет пользователь miss_mary_max в Instagram.

Окружающие связали тросы и вытащили мужчину из воды, а вот машина утонула - из реки ее будут доставать краном.