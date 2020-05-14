СК возбудил дела из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России завел уголовные дела после размещения фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, вместо снимка советского солдата злоумышленники загрузили на страницу движения фотографию одного из политических лидеров Третьего рейха - рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
«Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо», - добавила Петренко.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК - «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.