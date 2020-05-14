СК возбудил дела из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»

«Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо», - добавила Петренко.

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