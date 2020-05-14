Кабмин выделил более 81 миллиарда для помощи малому и среднему бизнесу в период пандемии

Малый и средний бизнес, деятельность которого была затронута распространением пандемии коронавирусной инфекции, получит субсидии из выделенных правительством России 81 миллиардов и 180 миллионов рублей.

Именно такая сумма, по решению кабинеты министров, будет направлена российскому казначейству из государственного бюджета в текущем году для поддержки малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших сфер экономики.

В соответствии с распоряжением и.о. председателя кабмина РФ Андрея Белоусова от 8 мая, размещенном на официальном сайте федерального правительства, выплаты будут направлены на сохранения компаниями не менее 90% своих сотрудников от их количества в марте 2020 года.

Ранее премьер страны Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, наиболее задетого ограничениями в связи с угрозой COVID-19.